Bolsonaro Amazon yangınlarındaki artışı reddediyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki yangınların arttığını "yalan" diyerek reddetti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Amazon ormanlarının bulunduğu diğer Güney Amerika ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında konuşan Bolsonaro, yabancı temsilcilere Amazon ormanlarını Boa Vista ve Manaus kentinde havadan gözlemleme çağrısında bulundu. Bolsonaro, buradan Amazonlar'da tek bir alevin dahi görülmeyeceğini iddia etti.

Amazon ormanlarının bulunduğu ülkelerin üyesi olduğu Leticia Paktı'nın toplantısında konuşan Bolsonaro, "Tek bir yangın noktası dahi göremeyecekler, çeyrek hektar büyüklüğünde ormansızlaşma dahi göremeyecekler. Amazon'un alevler içinde olduğu iddiası bir yalan ve bununla gerçek sayılar yoluyla mücadele etmeliyiz" dedi.

Amazon ormanlarında Ağustos aylarında çıkan yangın sayısı 2019 yılında son 9 yılın rekorunu kırarken, bu yılın Ağustos ayında görülen yangınlar durumun çok daha kötü olacağını gösteriyor. Ülkenin uzay araştırmaları kurumu Inpe'nin verilerine göre, Ağustos 2020'nin ilk 10 gününde Amazon ormanlarında 10 binden fazla yangın kaydedildi. Bu geçen yılın aynı döneminde çıkan yangın sayısının yüzde 17 fazlasına tekabül ediyor.

Bolsonaro, geçen yıl Amazonlar'daki ormansızlaşmaya ilişkin veriler paylaşmasının ardından Inpe'ye müdahalede bulunarak, ormansızlaşmanın arttığını savunan kurumun başkanı Ricardo Galvao'yu görevden almıştı.

Bolsonaro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Amazonlar'ı koruma kapasitesini kanıtladığını, çünkü ormanlarının çoğunun hâlâ ayakta olduğunu iddia etmişti.

Amazonların, yangına yakalanmayan ve kendini koruyan ıslak ormanlar olduğunu söyleyen Bolsonaro, medyanın ve yabancı hükümetlerin Amazonlar hakkında yalan hikayeler aktardığını öne sürmüştü.

Brezilya'da Temmuz ayındaki ormansızlaşma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artmış durumda.