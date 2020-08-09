Amazon'da yangınlar Ağustos ayında artmaya devam ediyor

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) Cuma günü yayınladığı yeni verilere göre, Amazon bölgesindeki yangınlar Ağustos ayında artış gösteriyor.

INPE'nin verilerine göre, Ağustos'un ilk 6 gününde bölgede 5 bin 860 yangın kaydedildi. Bu, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 artışa tekabül ediyor. Söz konusu artışın, önceki aylardaki artış oranlarına yakın olmasına karşın, Ağustos ayında rekor kırılabileceğine dair bir işaret olduğu düşünülüyor.

Brezilya İklim Gözlemciliği, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amazon yağmur ormanlarında 2020'de artan ormansızlaşma tehlikesinin Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kararlarının doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu, hükümetin tahribatla mücadelesindeki yetersizliği yüzünden olmuyor. Bu, Bolsonaro yönetiminin birinci elden tahribatı teşvik etme planları yüzünden gerçekleşiyor. Bu yetersizlik değil, bilinçli bir harekat" denildi.

Ülkede bazı örgütler, Amazon yangınlarıyla mücadele amacıyla 16 Temmuz'da Bolsonaro yönetiminin çevre politikalarının denetlenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

İklim Gözlemciliği; Amazon Altyapı WG, Demokrasi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü, Toplumsal Çevre Enstitüsü, Uluslararası Nehir Ağı, Uluslararası Şeffaflık - Brezilya ve WWF - Brezilya örgütleriyle birlikte hükümetin yağmur ormanlarını ordunun korumasına yönelik 60 milyonluk bütçeye ilişkin harcamaların doğrulanması talebinde bulundu.

Ülkede hükümetin ormanları koruma vaadine karşın yangınlar artış göstermeye devam ediyor.

Öte yandan, yerli sivili toplum örgütleri de, söz konusu yangınların, "yerel yönetimlerin rızasıyla" hâlâ devam ettiğini kaydediyor.

İklim Gözlemciliği'nin açıklamasında, Bolsonaro hükümetinin göreve gelmesinden bu yana ülkede çevre politikalarının sistematik olarak dağıtıldığına işaret ediliyor. Buna örnek olarak, Çevre Bakanlığı'nın kapatılması, Amazon'daki ve Cerrado'daki ormansızlaşmayla mücadele planlarının rafa kaldırılması ve Paris Anlaşması'nın yok sayılması, inceleme ekibinin taciz edilmesi ve çevre suçlarına karşı mücadelenin, bu alan için yaklaşık 400 milyon dolarlık bütçe ayrılmasına karşın ideolojik ve yasadışı olarak ihmal edilmesi gösteriliyor.