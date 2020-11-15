Bolivya'da zenginlere 'büyük servet vergisi' geliyor

Ekonomi ve Maliye Bakanı Marcelo Montenegro Cuma günü Bolivya hükümetinin serveti 30 milyon bolivyanoyu (yaklaşık 4,3 milyon doları) aşanlara 2021 yılında bir vergi uygulayacak.

Bakan, Bolivya TV kanalı UNITEL'e verdiği bir röportajda, yeni seçilen hükümetin yeni Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin siyasi kampanyası sırasında açıkladığı bu verginin kapsamı üzerinde çalıştığını söyledi.

Montenegro, "bunun büyük servetler için bir vergi olduğunu" ve en az 150 kişiyi etkileyeceğini söyledi. Ekonomi ve Maliye Bakanı'na göre Bolivya, Latin Amerika'da oldukça düşük bir vergi tabanı olan ülkelerden biri, yani vergi gelirleri asgari düzeyde.

Bolivya'nın halkçı Devlet Başkanı Luis Arce, söz konusu vergiyi kampanyasının başlangıcından beri açıklanmış ve 18 Ekim'deki genel seçimlerdeki galibiyetinin ardından onaylanmıştı. Ancak özel sektörün karmaşasından kaçınmak ve sermayesizleşmeyi önlemek için şirketlere değil kişisel varlıklara uygulanacağını açıkladı.

Arce, verginin amacının daha fazlasına sahip olanlardan yeni gelir kaynakları oluşturmak ve daha azına sahip olanlara vermek olduğunu belirtti.

Finansal analist Luis Ballivián, bu Cuma günü Çin menşeli haber ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, daha fazla parası olanlara vergi uygulanmasının akıllıca bir önlem olacağını ve her şeyden önce dar gelirlilerle bir dayanışma bileşeni olacağını söyledi.

Bolivya Merkez Bankası'ndan (BCB) eski bir yetkili olan Luis Ballivián, bu tür vergilerin COVID-19 salgınının neden olduğu derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olan ülkeye önemli ölçüde katkıda bulunacağını belirtti.

Ayrıca Ballivián, yeni hükümetin fikri daha fazla gelir elde etmek ve yeni bir vergi oluşturmaksa, büyük miktarda sermaye işleyen diğer sektörlerin durumunu analiz etmenin de akıllıca olacağını belirtti.