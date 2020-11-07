Luis Arce, Bolivya Devlet Başkanı olarak göreve başladı

Bolivya'da cuntaya karşı direnişin sonunda iktidara gelen Luis Arce, Pazar günü Bolivya'nın yeni devlet başkanı olarak yemin etti.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik darbenin ardından bir yıldır askeri diktatörlüğün başında olan Jeanine Anez, açılış törenine katılmadı. La Paz'daki törene Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, İspanya Kralı VI. Philip'in yanı sıra İran, Venezuela ve Şili de dahil olmak üzere birçok ülkenin dışişleri bakanları katıldı.

Darbeden sonra Arjantin'de siyasal sığınmacı olarak bulunan Morales törende bulunamadı. Morales'in Pazartesi günü ülkeye dönmesi bekleniyor. Morales Pazar günü Twitter'da "Luis Arce'nin açılışına katılma daveti için Yasama Meclisi Başkanı'na teşekkür ediyorum. Maalesef, bariz nedenlerden dolayı katılamayacağım" dedi. Daha önce, Bolivya'daki cunta yetkilileri, Morales'in ülke sınırını geçer geçmez tutuklanması için karar çıkartmıştı, ancak Ekim ayında seçimleri Arce'nin kazanmasını takip eden süreçte mahkeme tutuklama emrini iptal etti.

Bolivya'da, 18 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde, 2006-2017 yılları ve 2019 Ocak-Kasım arasında Morales hükümetinde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Arce, oyların yüzde 55'inden fazlasını alarak devlet başkanı seçildi. Arce'nin partisi Sosyalizme Doğru Hareket (MAS), ülkenin her iki meclisinde de çoğunluğu kazandı.