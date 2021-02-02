Boğaziçi'nde polis öğrencilere saldırdı, Altun'dan 'devletimiz güçlüdür' açıklaması geldi

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan polis saldırısı sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Kulübün kapatılma kararını Altun paylaştı

"Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! DEVLETİMİZ HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİLDİR!" açıklamasında bulunan Altun, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Rektörlük Ablukası' suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır" diyerek LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübünü'nün adaylık statüsünün kaldırılması kararını paylaştı.