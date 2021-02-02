Boğaziçi'nde gözaltılarla ilgili valilikten açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre gözaltı sayısı 159.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."