TKP'den 'Boğaziçi' açıklaması: Türkiye bu karanlığa teslim olmaz!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gün boyu devam eden saldırılar akşam saatlerinde polisin kampüs içine girmesiyle sürdü.

TKP, yaşanan saldırılara ilişkin yaptığı açıklama "Gençlik boyun eğmez, Türkiye bu karanlığa teslim olmaz!" dedi.

Açıklama şöyle:

Bugün üniversitelerine sahip çıkmaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve onlarla dayanışmak isteyen gençleri gün boyunca AKP’nin kolluk kuvvetleri zorla gözaltına aldılar. Son olarak üniversitelerinde rektörle görüşmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisine giren çok sayıda polis tarafından gözaltına alınmaya ve zorla okuldan çıkarılmaya başlandı.

Devlet bu sefer de gençler üzerinde gücünü denemeye karar vermiştir. Ülkenin geleceği, evlatları Boğaziçi'nde polis şiddeti ile ezilmektedir.

Bu suçtur, hepimizin gözünün önünde soluk almadan suç işlemeye devam ediyorsunuz.

Gözlerinin içine bakarak büyüttüğümüz çocuklarımızın hayatlarını karanlığa çevirmenize izin vermeyeceğiz.

Türkiye’nin aydınlık insanları sizin adaletsiz, yoz, yağma düzeninizi mutlaka yıkacak.

Türkiye Komünist Partisi