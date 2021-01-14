BM'den ABD'ye 'Yemen' çağrısı: 40 yıl görülmemiş açlığa yol açacak

Birleşmiş Milletler’den (BM) ABD’nin Yemen’de Husi hareketini “terörist örgütler” listesine alıp ülkeye insani yardım toplanmasını engellemesine tepki geldi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pazar günü verdiği kararın geri çekilmesini istedi.

Lowcock bu kararın, gıda ihtiyacının yüzde 90’ını ithalatla karşılayan Yemen’e gıda sevkıyatını bitireceğini ifade ederek ülkede gıda fiyatlarının dört katına çıkabileceğini belirtti.

Pompeo’nun kararı ardındaki "niyet"e karşı çıkmadığını söylemeyi de ihmal etmeyen Lowcock, sözkonusu kararın "etkileri"ne karşı çıktığını dile getirdi.

Lowcock yardım kuruluşlarının Yemen’deki halkın gıda ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığını, yaptıklarının yüzde 90’ı ithal olan pazardaki ürünlerin satın alınması için insanlara kupon veya nakit para yardımı olduğunu söyledi.

ABD’nin son kararıyla birlikte Yemen’e gıda sağlayan aracı ticari şirketlerin yaptırım endişesiyle bu işten vazgeçmekte olduklarını belirten ve durumun “bir felaket”e yol açağını söyleyen Lowcock “Yemenliler alabildikleri ne varsa alıp stok yapmak için market ve dükkanlara akıyor. Aileler artık gıda ve diğer malzemeleri ülkeye gelmeyecek diye dehşet içinde” dedi.

ABD’nin kararının 40 yıldır görülmemiş ölçekte bir açlığa yol açacağını söyleyen Lowcock, verilecek izin ve muafiyetlerin bunu önlemesinin mümkün olmadığını vurguladı ve tek çözümün kararın geri alınması olduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

Yemen'de Suudi işgali altında yakın tarihin en büyük insani krizi yaşanırken ABD silah sattığı Suudi'lere destek için Yemenli direnişçileri "terörist" ilan ederek Yemen'e insani yardımı yasaklamıştı.

Yemen, başkenti Sana da dahil büyük oranda Husilerin liderliğindeki meşru Yemen hükümetinin egemenliği altındayken ülkenin önemli bir kısmı Suudi işgali altında. Suudi işgalinin Yemen'e uyguladığı ambargo ve düzenli bombardımanlar nedeniyle ülke yakın tarihin en büyük kıtlık sorunuyla baş başa.