Pompeo'dan Suudi işgalcilere destek: Yemen'e insani yardım yasadışı hale geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi işgaline karşı direnen ve Yemen'de mevcut iktidarı elinde bulunduran Husileri "terörist" ilan etti.

Pompeo, Twitter üzerinden Husileri terör örgütü ilan ettiklerini duyururken ABD'den Yemen'e olan tüm insani yardımların da yasadışı ilan edildiği kararnamenin haberini vermiş oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yemen Dayanışma Konseyi bu adımın Yemen'deki kıtlıkla boğuşan halkın gıda yardımlarından mahrum kalması anlamına geleceğini vurgularken, bu nedenden ötürü kendilerinin ABD'deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Yemen için insani yardım toplamanın ABD içerisinde artık suç sayılacağına dikkat çeken kurum, Trump hükümetinin bu adımla hem barış için bütün insiyatifleri ortadan kaldırdığını hem de insani yardımı suç ilan ettiğinin bir kere daha altını çizdi.

Yemen, başkenti Sana da dahil büyük oranda Husilerin liderliğindeki meşru Yemen hükümetinin egemenliği altındayken ülkenin önemli bir kısmı Suudi işgali altında. Suudi işgalinin Yemen'e uyguladığı ambargo ve düzenli bombardımanlar nedeniyle ülke yakın tarihin en büyük kıtlık sorunuyla baş başa.