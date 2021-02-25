BM ve NATO'dan Ermenistan çağrıları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ermenistan'da Genelkurmay Başkanlığı'nın Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısında bulunmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, basın toplantısı düzenleyen "Ermenistan'da gördüklerimiz bizi son derece endişelendiriyor. Tüm tarafların sakin kalması çok önemli. İtidale ve gerilimi düşürmek ve siyasi anlaşmazlıkları çözmek için kapsayıcı diyaloga çağırıyoruz. Bu, anayasaya ve demokratik sürece tam saygı çerçevesi içinde yapılmalı" ifadelerini kullandı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da, sosyal medyadaki açıklamasında, Ermenistan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Lungescu, "Siyasi farklılıklar barışçıl yollarla ve Ermenistan anayasasına uygun şekilde demokrasiyle çözülmelidir" dedi.