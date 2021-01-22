Biden'ın Savunma Bakanı adayı Austin, Senato'nun onayını aldı

ABD Senatosu, 20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin için nihai oylamayı Cuma sabahı yaptı. Austin'in Senato'da aldığı 2'ye karşı 93 oyla ABD Savunma Bakanlığı'nın başına geçmesi kesinleşti.

Irak işgaline de katılan eski general Austin, 2011 sonrasında ABD askerlerinin bir kısmının geri çekilmesi sırasında işgali temsil eden bir varlık gösterdi ve Biden'ın deyimiyle "devlet adamı" olarak Iraklı yetkililer ve ABD'nin bölgedeki partnerleriyle diplomasi yürütttü.

ABD Savunma Bakanlığı'na gelen ilk siyah olma özelliği öne çıkarılan Austin, 2016 yılında ordudan emekli olmasının ardından 4 yıl boyunca ABD'li silah tekeli Raytheon'un da yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

Austin'in ordudan emekli olmasının üzerinden 7 yıldan az süre geçtiği için Savunma Bakanı olabilmesi için ABD Kongresi'nden özel izin çıkması gerekiyordu. Kongrenin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato dün Austin'in bakanlığı için gereken yasal muafiyeti onaylamıştı.