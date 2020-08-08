Beyrut'taki patlama sonrası 60'tan fazla kişi hâlâ kayıp

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü gerçekleşen patlamayla ilgili bilgi veren Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen hâlâ 60'tan fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan bakanlık yetkilisi, "Ölü sayısı 154. Bu kişilerden 25'inin kimliği henüz tespit edilemedi. Ayrıca 60'tan fazla kişi de hâlâ kayıp" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada yaralı 5 bin kişiden 120'sinin durumunun ağır olduğunu belirtmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Beyrut Limanı’ndaki patlamayla ilgili yaptığı konuşmada "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Çoğu Lübnanlı ve Suriyeli 150’den fazla şehidimiz var. Binlerce kişi yaralandı. Son tahminlere göre 80 kişi kayıp. Onbinlerce aile evlerini kaybetti" demişti.