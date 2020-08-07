Nasrallah’tan Macron’un ziyaretine ilk yorum: Olumlu yanına bakmak istiyoruz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut Limanı’ndaki patlamayla ilgili yaptığı konuşmada “Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Çoğu Lübnanlı ve Suriyeli 150’den fazla şehidimiz var. Binlerce kişi yaralandı. Son tahminlere göre 80 kişi kayıp. Onbinlerce aile evlerini kaybetti” dedi.

Patlamanın sağlığa ve ekonomiye de büyük etkileri olacağını dile getiren Nasrallah, felaket sonrası halkın dayanışmasının dikkate değer olduğunu, Hizbullah’ın da tüm kuruluşları ve kapasitesi ile Lübnanlılara yardıma hazır olduğunu söyledi.

'Şu aşamada ziyaretlerin olmulu yanına bakmak istiyoruz'

Nasrallah patlamanın ardından yurtdışından gelen tüm yardım ve ziyaretlerden dolayı müteşekkir olduklarını da belirterek dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaretini örnek verdi.

“Lübnan’a tüm bu ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz, özellikle de eğer Lübnanlıların birliğini artırıyorlarsa” diyen Nasrallah “Ancak mevcut aşamada bazı kişilerin ifade ettikleri endişelerin aksine bu tür ziyaretlerin olumlu tarafına bakmak istiyoruz” dedi.

'Limanda Hizbullah'a ait cephanelik yoktu'

Patlamada Hizbullah’tan insanların da öldüğünü kaydeden Nasrallah, patlamaya yol açanın limandaki Hizbullah cephaneliği olduğu iddiasını da yalanlayarak “Bazıları (bu iddialara) cevap vermeye bile değmeceğini düşünüyor. Ama net bir biçimde reddetmek istiyorum: Bu depoda hiçbir füze, amonyum nitrat, mermimiz, hiçbir şeyimiz yok ve geçmişte de olmadı” dedi.

Soruşturmanın bunu ortaya koyacağını söyleyen Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump’ın patlamaya bir “saldırı”nın yol açtığına dair iddiasına da değindi. Nasrallah Trump’ın iddiasını ABD’lilerin bile desteklemediklerini söyledi.

'Hayfa Limanı'nı daha fazla bildiğimiz doğru'

Hizbullah’ın Beyrut Limanı’ndaki her şeye hakim olmadığını söyleyen Nasrallah, “bazılarının” Hizbullah’ın İsrail’deki Hayfa Limanı’nı Beyrut Limanı’ndan daha fazla bildiğine ilişkin sözlerini ise doğruladı: “Evet doğru. Çünkü Direniş olarak Beyrut Limanı’ndan çok Hayfa Limanı’nda ne olup bittiğini bilmek bizim görevimiz."

Lübnanlıların şeffaf bir soruşturma yapılması için fikir birliği içinde olduğunu söyleyen Nasrallah, sorumluların mezhepleri, partileri ya da aileleri kim olursa olsun cezalandırılmaların gerektiğini kaydetti.

