Beyrut limanı patlamasıyla ilgili eski başbakan ve bakanlara ihmalkarlık suçlaması

Lübnan'da mahkeme, Beyrut limanı patlamasıyla ilgili istifa eden Başbakan Hasan Diab ve üç eski bakanı ihmalkarlıkla suçladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, suçlanan diğer isimler eski finans bakanı Ali Hasan Halil, eski kamu işleri bakanları Gazi Zeyter ve Yusuf Finyanos oldu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişi yaşamını yitirmişti.