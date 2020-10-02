Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir felakete yol açan amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, isimleri belirtilmeyen iki kişi hakkındaki gözaltı kararının Lübnan Temyiz Başsavcılığına iletildiği aktarıldı.

Ayrıca, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un, Beyrut Limanı'na amonyum nitrat yükünü ulaştıran geminin sahibi ve kaptanı hakkında uluslararası yakalama genelgesi çıkarmasının talep edildiği de kaydedildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişi yaşamını yitirmişti.