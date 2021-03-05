Beyaz Saray'dan 'Biden neden Erdoğan'ı aramadı' sorusuna yanıt

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı neden hâlâ aramadığının sorulması üzerine "Bir noktada arayacak" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Psaki'ye "Türk yayını Duvar English, Türk işadamı Ekim Alptekin'in Biden ailesinin dostu olduğunu ve Biden'ın kardeşlerinden birini seyahatinde ağırladığını alıntıladı. Her zaman dünya liderlerini arayan Başkanın henüz Erdoğan'ı aramamış olması ilginç. Telefon görüşmesini planlıyor mu yoksa Ankara ile arka kanallardan mı çalışmayı planlıyor?" sorusu yöneltildi.

Psaki "Bu kişiyi ya da bu ilişkisini bilmiyorum. Fakat Başkanın hâlâ araması gereken dünya liderleri var. Ve gelecek haftalarda ya da aylarda bunu yapacaktır" yanıtını verdi.

"Yani Erdoğan'ı arayacak mı" sorusu üzerine Psaki "Eminim bir noktada..." dedi.