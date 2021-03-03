BDDK’ye erişim engelleme yetkisi

TBMM komisyonunda kabul edilen kanun teklifi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) erişim engelleme ve içerik kaldırma yetkisi veriyor.

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 17 Şubat’ta Meclis Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Teklifin 11. ve 20 maddelerinde BDDK’ye izinsiz bankacılık faaliyetinin internet aracılığıyla işlenmesi halinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi tanınıyor.

Teklifin geneli hakkında “olumlu bir adım” değerlendirmesi yapan CHP grubu, komisyon raporuna muhalefet şerhinde sözkonusu izinsiz faaliyetlerle ilgili erişim engelleme kararının mahkemelerin elinden alındığını belirtti. "BDDK’nin erişim engellemedeki hız uğruna yargının yetkisine yasayla müdahale etmeye kalkışması sorunludur" denilen muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verildi:

'Yargının uhdesindeki kararı tek başına alacak'

“Mevcut kanunda içerik ve yer sağlayıcısı yurt dışında olan internet sitelerinin erişime engellenmesi için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) başvurma yetkisi olan, içerik ve yer sağlayıcısı yurt içindeki sitelere erişimin engellenmesi için ise ilgili Cumhuriyet başsavcılığına başvurabilen BDDK, yeni teklifle hem yargının uhdesinde olan ‘içerik ve yer sağlayıcısı yurt içindeki’ internet sitesine erişimin engellenmesi kararını tek başına almaktadır, hem de ‘içerik ve yer sağlayıcısı yurt dışında olan’ internet sitesine erişimin engellenmesi kararı için BTK’ya herhangi bir takdir yetkisi bırakmamaktadır ve BTK sadece uygulayıcı haline gelmektedir."

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in komisyondaki açıklamasında gerçekte olmayan ancak sitesi üzerinden reklam yapan, teminat mektubu veren 2020 yılındaki Eurobank örneğinde olduğu gibi savcılığın geç kaldığı gerekçesiyle mağduriyetlerin büyüdüğünü söylediği belirtilen şerhte, “Yaşanan bu olumsuzluklara karşın sistemdeki aksaklığı çözmek ve örneğin yasa yoluyla yargının karar verme süresini hızlandırmak … yerine BDDK’nin erişim engellemedeki hız uğruna yargının yetkisine yasayla müdahale etmeye kalkışması sorunludur” denildi.

Metinde yargının yurt içi kaynaklı içerik/yer sağlayıcısı internet sitesinin erişiminin engellenmesindeki yetkisini devam ettirmesi istendi.