AKP'den bir adım daha: BDDK Aktif Rasyosunu kaldırdı, kredi almak zorlaştı

Ekonomi yönetimindeki değişiklikler, merkez bankasının politika faizinde 475 baz puanlık artırımı ve piyasa fonlamasını sadeleştirme adımlarının ardından piyasaların beklediği bir diğer haber de bugün geldi ve BDDK, Nisan ayında açıkladığı ve Mayıs ayında yürürlüğe giren Aktif Rasyosu'nu bütünüyle kaldırdığını duyurdu.

Aktif Rasyosu, pandemiyle beraber sisteme kredi arzında sürekliliği sağlamak, bu çerçevede özel bankaları kredi vermeye zorlamak ve döviz mevduatlarındaki artışı yavaşlatmak üzere yürürlüğe konmuştu. BDDK'nın belirlediği formül çerçevesinde hesaplanan Aktif Rasyosu, ilgili bankanın kredi hacmi arttıkça yükseliyor, tuttuğu döviz cinsi mevduat arttıkça azalıyordu ve BDDK'nın belirlediği seviyelerin altında kalan banka ceza ödemek durumunda kalıyordu.

BDDK Aktif Rasyosu'nu yürürlüğe koyduktan sonra Haziran ayında yaptığı değişiklikle Aktif Rasyosu'nu tutturma koşullarını daha da sıkılaştırmış, ancak daha sonra Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, tersi yönde, koşulları gevşetmişti. Bugün alınan karar doğrultusunda ise Aktif Rasyosu 31 Aralık tarihi itibariyle bütünüyle yürürlükten kaldırıldı.

Karar, AKP iktidarının son dönemde ekonomi alanında girdiği 'yeni yönelim' ile uyumlu ve semaye çevreleri tarafından yapılacaklar listesinin de en başında geliyordu. Nitekim, kararın piyasalara yansıması da bu çerçevede oldu; ancak merkez bankasının faiz artırımıyla beraber düşünüldüğünde, kararın, kredi kanalında ilave sıkılaşmaya yol açması, lira cinsi krediye bağımlı olan sermaye kesimlerini hoşnutsuz etmesi de muhtemel.