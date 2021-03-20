BBP Başkanı Destici: Elhamdülillah Türkiye'de aç insan yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'ndan Ankara Milletvekili seçilen Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanal 42 Tv adlı televizyon kanalında katıldığı programda Destici "Elhamdulillah Türkiye'de aç insan yok. Bu bizim için, bizim toplumumuz için büyük bir onur ve gurur meselesi. Buna zaten toplum da müsaade etmez" ifadelerini kullanırken şöyle konuştu:

"Biz 'Komşusu açken tok yatan bizden değil' diyen efendimizin nesliyiz. Zaten Türkiye'nin bu süreci rahat atlatmasının sebebi de Türkiye'deki yardımlaşma duygusundan.

Dolayısıyla ben aç kalan ya da Afrika'daki gibi açlıktan ölen. Fakirimiz yok mu, yoksulumuz yok mu var. Esnaf olan, tüccar olan işi azalan yok mu var. Bütün bunlar var. Bunları da bizim tekrar canlandırmamız lazım. Destek vermemiz lazım. "

'İşsizlik dünyanın gerçeği anormal görmemek lazım'

"Türkiye'de bir işsizlik ya da bir iş beğenmeme var mı?" sorusunaysa Destici, "Her ikisi de var. Şimdi iş beğenmemeyi ya da işe uygun personel eksikliğini nerde görüyoruz" cevabını verdi.

Desitici "Biz ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Bunların önemli bir kısmı çalışıyor şu anda. En az 1 milyon mülteci çalışan var. Bunların önemli bir kısmı da bizim güney hattı şehirlerimizde. Gaziantep Ticaret Odası ile toplantı yaptık. Baktım ki, bir şikayetleri yok çünkü ucuz iş gücü elde etmişler. Bunu da üretime yansıtıyorlar. Bunu anormal görmemek lazım. İşsizlik, dünyanın bir gerçeği" dedi.

Cumhur İttifakı'nda AKP sıralarından seçilen Destici meclisteki BBP'li tek milletvekili.