Mustafa Destici: Gerekirse Çin'e savaş açarız

AKP'nin küçük ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

"Doğu Türkistan'da Çin zulmü var" iddialarına sarılan Destici, "Biz bu konuda çok gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. TBMM'de de kamuoyu önünde de... Ben hatta çok ilerisini söylüyorum; bazıları diyor ki 'Çin'e savaş mı açacak?' Gerekirse açarsın!" dedi.

Sözlerinin devamında bu kadar "radikal" olmayan Destici, Çin'le ticaret ilişkilerinin azaltılabileceğini öne sürdü, "Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ükle yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var. Bakın biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda? Diyoruz ki; 'sen Azerbaycan ile ilişkilerini düzeltmerden, işgali sonlandırmadan ben sana sınırlarımı açmam.' Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin ile 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz, sadece 2 milyarını satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın yüzde 40'ı da Çin ile olan ticaretimizden kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.