Navalnıy, Moskova'da gözaltına alındı

Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalnıy'ın indiği Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Navalnıy’ın 29 Aralık 2020’den bu yana şartlı salıverme koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle arandığı ve havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya 20 Ağustos'ta giderken uçakta fenalaşan ve yaklaşık 5 ay Almanya'da tedavi gören Navalnıy bugün Berlin'den kalkan uçakla Moskova'ya döndü.

Navalnıy'ın bulunduğu uçağın Vnukovo Havalimanı'na inmesinin planlandığı, ancak, "teknik sebeplerle" Vnukovo Havalimanı'nın kapanması nedeniyle uçağın Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na indiği bildirildi.

Navalnıy'ı karşılamak üzere Vnukovo Havalimanı'nda toplanan kalabalığa müdahale eden polis Navalnıy taraftarlarını da gözaltına aldı.

Navalnıy'ın Rusya'da zehirlendiği öne sürülmüştü.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert 2 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada Navalnıy'ın Noviçok grubuna ait bir kimyasalla zehirlendiğinin tespit edildiğini söylemişti. Rusya ise Almanya'dan Navalnıy hakkındaki raporla ilgili verileri talep ettiğini ancak bu verilerin sunulmadığını açıklamıştı.

Rus doktorlar herhangi bir zehirlenmenin meydana geldiğini reddederek Navalnıy'ın durumuna, kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu belirtmişti. Navalnıy Almanya'da tedavi gördüğü hastaneden 23 Eylül'de taburcu edilmişti.