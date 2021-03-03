Bakırköy'de kadınlar çocuk evlerinin açılmasını talep ediyor

Pandemi döneminde yaşamı gittikçe zorlaşan emekçi kadınların sorumluluklarına çocuklarının eğitimiyle birebir ilgilenme sorumluluğu da eklendi.

Sözde evde kalınan bu dönemde çocukların bakımlarını, eğitimlerini yerine getirmekle yükümlü tutulan kadınlar aynı zamanda artan ev içi işlerini eksiksiz yapmaları, şirketlerin toplantılarına tam performans katılmaları, yaşlıların bakımlarını özenle yerine getirmeleri gibi onlarca iş yüküyle sorumlu tutuldu.

İşyerine gitmek zorunda kalan kadınlar ise özellikle kreş yaşlarındaki çocuklarını bırakacakları bir yer olmadığı için ya işten ayrılıyor ya da kimi zaman çocuklarını da işyerine götürmek durumunda kalıyor.

Bakırköy'de özel kreşler açıkken belediye kreşlerinin pandemi nedeniyle kapalı olması yüzünden emekçiler çaresizliğe ve umutsuzluğa sürükleniyor.

Bakırköy Kadın Dayanışma Komitesi “çocuklar sadece kadınların değil, hepimizin sorumluluğudur” diyerek cinsiyet ayırt edilmeden herkesi kreş hakkını savunmaya çağırdı.

Komite, Bakırköy Belediyesi’ne ait olan kreşlerin salgına karşı tüm önlemler alınarak açılması için başlattığı imza kampasında toplanan imzaları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyeye vermeye hazırlanıyor.

"Çocuğunuz olsun olmasın, kadın erkek demeden tüm çocuklar hepimizin sorumluluğundadır. Bakırköy Belediyesi Çocuk Evleri’ni tüm Covid-19 önlemlerini alarak açmalarını talep ediyoruz" açıklamasını yapan Bakırköy Kadın Dayanışma Komitesi'nin imzaya açtığı dilekçe şöyle:

"Bakırköy Belediyesi'nden Kreş Hakkımızı Talep Ediyoruz!

Bakırköy İlçesi Mahallelerinde bulunan ve Covid-19 sürecinde kısıtlamalar dahilinde kapatılan Bakırköy Belediyesi Çocuk Evlerinin yeniden faaliyete geçmesini talep ediyorum.

Çalışmak, üretmek, insanca yaşamak ve bunları çocuklarımız güvendeyken yapmak istiyorum. Benim, çocuğumun ve komşularımın çocuklarının hakkı olan Bakırköy Belediyesi Çocuk Evlerinin tüm Covid-19 önlemlerinin alınarak yeniden eğitim sürecine başlamasını talep ediyorum."

Online imza için şu linkten ulaşabilirsiniz: forms.gle/Dp3PmY7NwkYmzSjx6