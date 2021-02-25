Komünist Kadınlar 8 Mart programını açıkladı

Komünist Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yapacağı eylemlerin programını açıkladı.

Açıklamada, "Bu topraklarda verilen mücadeleler, kazanılan haklar gericiliğe teslim edilmeyecek. Kuracağımız ülkede mücadelemiz nasıl da direndiler diye değil, boyun eğmediler ve kazandılar diye anlatılacak" denildi.

Komünist Kadınlar imzalı açıklama ve eylem programı şöyle:

Daha azına, kötünün iyisine razı değiliz!

Sosyalist bir ülke kadınların ellerinde yükselecek!

Öyle bir ülke kuracağız ki açlık, yoksulluk yasaklanacak. Kimse kimseyi hor görmeyecek, kimse kimsenin emeğini değersizleştiremeyecek.

Öyle bir ülke kuracağız ki bir daha hiçbir kadın katledilemeyecek, patronu tarafından sömürülemeyecek, giyimi kuşamı nedeniyle baskıya maruz kalmayacak.

Öyle bir ülke kuracağız ki kadınlara yönelik herhangi bir ayrımcılık olmayacak, kadınların her hakkı güvence altına alınacak. Çocuklarımızın neşeli cıvıltıları başka ülkelerden duyulacak.

Bu topraklarda verilen mücadeleler, kazanılan haklar gericiliğe teslim edilmeyecek. Kuracağımız ülkede mücadelemiz nasıl da direndiler diye değil, boyun eğmediler ve kazandılar diye anlatılacak.

Öyle bir ülke kuracağız ki; "Başka türlüsü olmazmış, ne güzel oldu, sosyalizm Türkiye'ye çok yakıştı" diyecekler.

Yaşasın 8 Mart! Yaşasın dayanışma!

Komünist Kadınlar