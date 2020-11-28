'Bakanlıktan vefat sayılarını vermeyin talimatı geldi' iddiası

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mart ayından bugüne kadar Aydın’da 384 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun 261’inin Kasım ayında gerçekleştiğini söyledi.

ANKA'nın haberine göre Bülbül, "Kasım ayında ciddi artış var, yoğun bakım yataklarının yüzde 70,7’si dolu" dedi. Bülbül, Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüklerine “vefat sayılarını söylemeyin” talimatı verdiğini de iddia etti.

Yaşamını yitirenlerin sayısını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden öğrendiklerini söyleyen Bülbül, "Merkezi yönetim pandemiye yönelik mücadeleyi ortak akılla yürütmedi. Türk Tabipleri Birliği, STK’lar, sağlık sendikalarıyla yerel yönetimlerle ortak akıl oluşturulmadı. Bilim Kurulu kararları açıklanmadı. Ortak akıl oluşturulmadan pandemiyle mücadele etmek mümkün değil" dedi.