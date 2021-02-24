Bakan Selçuk: Sigorta prim teşvik süresi 51 ilde uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşvik süresinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, “51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki 5 puanlık indirime ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullandı. 

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