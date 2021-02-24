Bakan Selçuk: Sigorta prim teşvik süresi 51 ilde uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, “51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki 5 puanlık indirime ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.