Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Hatay, Mersin ve Samsun'un yüksek risk altında olduğunu duyurdu.

Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından "ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. Son haftada ADANA'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. HATAY'DA artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. MERSİN'DE artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. SAMSUN'DA artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. KASTAMONU'DA artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74" diye yazdı.

Son haftada ADANA'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. HATAY'DA artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. MERSİN'DE artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. SAMSUN'DA artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. KASTAMONU'DA artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020

İstanbul'da vaka sayısında düşüş var'

İstanbul'da vaka sayısında ise düşüş yaşandığını söyleyen Koca, "Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" dedi.