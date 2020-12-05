Kasım'da 63 sağlık çalışanı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kasım ayında 17’si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanının Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada, "#Ölüyoruz Kasım ayında 17’si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik! #TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin" denildi.
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 5, 2020
Kasım ayında 17’si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik!#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/YvUOp4whXU