Kasım'da 63 sağlık çalışanı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

TTB, 'Kasım ayında 17’si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle yitirdik' açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kasım ayında 17’si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanının Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada, "#Ölüyoruz Kasım ayında 17’si Hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik! #TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz  #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin" denildi.

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