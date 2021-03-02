Bahçeli: HDP'nin kapatılması acildir, şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" dedi.

Bahçeli'nin grup toplantısı açıklamasından başlıklar şöyle:

'CHP yanlıştadır'

CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP ise a'dan z'ye yozlaşmanın, terör bataklığının içindedir. Dünyanın hangi ülkesinde teröre destek veren bir partiye cevaz vardır? Parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl yer olacaktır? Gara'dan kanlı emirler getiren milletvekillerinin TBMM'de ne işi vardır? HDP suçludur, ittifak ortakları ağır vebal altındadır.

'HDP kapatılmalıdır'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Soruşturma safhasına geçerse iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacaktır. Siyasi partilerin kapatılması AYM'ce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, delili ve belgeli bir şekilde HDP'nin terör olaylarının odağı olduğunu tespit ederse HDP'den söz etmek söz konusu olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir.