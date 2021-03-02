Erdoğan'ı korumak pahalıya patladı: Bir yılda 263 milyon TL

Yanın da adeta küçük bir orduyla gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak için 2020 yılında 263 milyon 627 bin TL harcandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre Erdoğan ile Saray’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan köşklerin güvenliğini de sağlamakla görevli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’na ayrılan bütçe, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.

Birgün'den İsmail Sarı'nın haberine göre TBMM Koruma Daire Başkanlığı da geçen yıl milyonlarca lira harcadı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın 2020 yılında harcadığı miktar 99 milyon 500 bin TL oldu. Mali tablolarda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Barışı Destekleme / Koruma Harekatları” adı altında da 18 milyon TL harcadığı belirtildi.