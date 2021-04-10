Azerbaycan'da Covid-19'a yakalanan patron Surur Aydın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Azerbaycan'da Covid-19'a yakalanan patron Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi

Azerbaycan'da bulunduğu sırada Covid-19'a yakalanan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İhracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu Bakü’de koronavirüse yakalanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği YK üyesi Sayın Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Gaziantep’e getirildi"

'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum'

Gülle, şöyle devam etti:

"İhracat ailemizin değerli fertlerinden Sn. Aydın’a acil şifalar dilerken; 'Yol ve kader arkadaşım' dediği ihracatçıları bir defa daha yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim."

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