Azerbaycan'da Covid-19'a yakalanan patron Surur Aydın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Azerbaycan'da bulunduğu sırada Covid-19'a yakalanan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"İhracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu Bakü’de koronavirüse yakalanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği YK üyesi Sayın Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Gaziantep’e getirildi"
'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum'
Gülle, şöyle devam etti: