Haftalarca yatak sırası bekleyen yurttaşın yaşamını yitirdiği gün AKP'den ambulans uçak şovu

İzmir'de geçimini takı yaparak sağlayan Aslı Özkısırlar akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak için 25 gün yatak sırası bekledi ve durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Özkısırlar'ın ölümüne tepkiler sürerken, AKP'den yeni bir ambulans uçak şovu geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaşayan ve Covid-19'a yakalanan Erdal Yetimova, ailesinin AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yetimova Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Twitter hesabından Yetimova'nın ambulans uçakla getirilmesinin görüntülerini paylaşan AKP'li Sırakaya, "Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz" ifadesini kullandı.

Sırakaya "Covid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya emekleri için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.