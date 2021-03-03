AYM’den üç siyasi parti hakkında suç duyurusu

AYM’nin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anavatan Partisi yöneticileri hakkında, 2017 ve 2018 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede verilmemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Liberal Demokrat Parti’nin 2016 ve 2017, Türk Birliği Partisi’nin 2016 kesin hesap incelemelerinde, “bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" nedeniyle suç duyurusunda bulunulması kararı verildi.