YSK'dan seçime girebilecek partiler kararı

Yüksek Seçim Kurulu, 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi.

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YSK, seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısını belirledi.

Son olarak 15 partinin seçime girme yeterliliği olduğunu duyuran YSK, listeye Genç Parti ile Muhafazarak Yükseliş Partisi'ni de ekledi.

YSK kararına göre seçime girme yeterliliğine sahip partilerin listesi şöyle: İYİP, AKP, ANAP, BTP, BBP, CHP, DP, DSP, Genç Parti, HDP, HÜDAPAR, MHP, MYP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi.

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin mayıs ayında, Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin ise haziran ayında seçime girme yeterliliğine sahip olabileceği belirtiliyor.

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