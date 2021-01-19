Ayhan Bilgen'den yeni parti çıkışı

Tutuklu bulunan eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’den yeni bir parti sinyali geldi.

Bilgen, Twitter paylaşımında, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” dedi.

"Kobani" soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Bilgen, geçen günlerde üyesi olduğu HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bilgen, HDP'nin tersine Türkiyelileşme yaşadığını ifade etmişti.

"HDP kurulurken planlanan Türkiyelileşme ile Türkiye toplumunun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması ve ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu" diyen Bilgen, “Bu konuda başlangıç düzeyinde bir adım atılmış olsa da, istenen düzeyde mesafe alınmaması yeniden masaya yatırılmalıdır. Siyasi partilerde genişleme sorunları söylem, dil, algı, iletişim kaynaklı olabileceği gibi yapısal, örgütsel, çalışma tarzından kaynaklı da olabilir” ifadesini kullanmıştı.

Ezber bozacak adımlara ihtiyaç var

Bilgen "Türkiye siyasetinde uzun bir süredir kriz yaşanıyor. Çözümsüzlük siyaseti hüküm sürüyor ve tüm toplum bunun bedelini ödüyor. Çözümü iktidardan beklemek yerine muhalefetin alternatif inşa etme becerisine odaklanmalıyız. 100’e yakın parti kuruldu ama lider merkezli siyaset anlayışı aşılamıyor ve toplumun siyasete aktif katılımının önü açılamıyor. Bu kısır döngüden çıkmak için iktidarın baskı politikasını bitirmesini beklemenin dışında açılımlara, aktif siyasete ezber bozacak adımlara ihtiyaç var. Bu arayış başta HDP olmak üzere bir partiye karşı değil, toplum muhatap alınarak inşa edilmeli" demişti.

Refah Partisi örneği

Bilgen, "Elbette HDP tüm özgün zorluklara rağmen eksikliklerini, yetmezliklerini cesaretle özeleştiri konusu yapmalıdır. Savunma refleksi içine girmeden kuruluş ilke ve iddialarına uygun genişlemeyi neden başaramadığını masaya yatırmalıdır. Türkiye siyasetinde baskılar bir siyasi partiyi geriletmez, aksine büyütür. Bunun en somut örneği 90’lı yılların son çeyreğinde Refah Partisi’dir. Toplumsal bağ ve meşruiyetiniz her şeyin belirleyicisidir. Hatta bazen dışlanma ilgi ve merak odağı olmayı hızlandırır. Asıl tehdit ise çürüme ve çözüm üretmemedir. 2. kitabımda yoğun biçimde tartıştığım ‘adanmış siyaset’ algısı ve anlayışı yerleşmezse güven bunalımı aşılamaz.

Muhalefet topyekûn Türkiye’yi yönetebilecek ve kangrenleşmiş sorunlarını çözecek bir güven tesis edemezse, alternatif inşası mümkün olmaz. İttifak stratejisi aritmatiksel toplam konusu değildir. Muhalefetin bir cebinden çıkanın diğer cebine aktarılması ile demokratik değişim umudu doğmaz. İktidarcı siyasetin kırıntılarını bile temizlemeden toplumsal siyaset inşa edilemez. Bu arayışımızla ilgili kim hangi paylaşımlarda bulundu takip edemedim" değerlendirmesinde bulunmuştu.