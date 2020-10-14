Ayhan Bilgen'den HDP'ye 'Refah Partisi' örneği

Tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada partisine yönelik eleştirilerde bulunan Ayhan Bilgen, avukatları aracılığıyla bir açıklama daha yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Bilgen, gözaltındayken sunduğu istifa, iktidar çevresinin kendisine yönelik açıklamaları ve yeni bir hareket başlatacağına dair iddiaları cevapladı.

'Trajikomikti'

Kars’ta uzun namlulu silahlarla sadece algı operasyonu yapıldı. Ankara’da TEM’de yemekler ve tuvaletler gerçekten trajikomikti. AB standartları gözetilerek yapılmış alafranga tuvaletlerinde temizlenme musluğu konulmadığı gibi kırık ve bozuktu. Yemekler ikinci gün çoğumuzun midesini bozdu. Yemek ihalesini alan firma kimin bilmiyorum ama çok karlı bir iş yaptığı kesin. İçinde sayılı 5 tane çiğ nohut ya da 8 adet çiğ bezelyeyi salçalı su ile verdiğinizde yemek vermiş oluyorsunuz. Hoş cezaevinde yemekler oraya kıyasla çok iyi olsa da başka ilginç uygulamalar genel mantığı yansıtıyor. Gözaltında 4 gün sadece sıvı alarak hastalığı atlattım. Serumdan sonra verilen ilaçlarda ‘tok’ kullanılacağı yazdığı için almadım.

İstifa açıklaması

Kars Belediye Meclisi’nin kendi içinden bir yönetim oluşturabileceğini uzun süredir çevremle ve parti yöneticileriyle paylaşıyordum. Benim davalarımdan kaynaklı olarak tüm şehrin kayyum atanarak cezalandırılmasına karşı partilerin uzlaşmasıyla yeni bir yönetim oluşturulabilir ve belki demokrasi ittifakı için bir yerel model denemesi yapılabilirdi. Bir şehri birlikte yönetmeyi beceremezsek, ülkeyi birlikte yönetebileceğimize toplumu nasıl inandıracağız? Bizim siyasi iddiamızın asıl öznesi halksa, onun temsilcileri olarak iktidarcı hiçbir savunu refleksine girmeden iradenin gerçek sahibi halkın önünü açabilmeliyiz.

Bin yıldır aynı yanlışlar

Uzun süre haberleri takip imkanımız olmadığı için ancak avukatlarımızın aktardığı kadar gelişmelerden haberdar olabildik. Meclis üyelerimi, parti yöneticilerimiz ve eşbaşkanımızın gözaltına alınması da tamamen kayyum planı içindi. Kars Belediyesi eski bir Rus binasıdır ve hemen üst tarafındaki merkez camisi de eski bir Rum kilisesidir. Cezaevinde kütüphaneden alıp okumaya başladığım ilk kitaplar Fatımiler ve Selçuklular dönemi Ortadoğu’sunu anlatıyor. Ne yazık ki bu coğrafya bin yıldır aynı yanlışları tekrarlıyor.

Ezber bozacak adımlara ihtiyaç var

Türkiye siyasetinde uzun bir süredir kriz yaşanıyor. Çözümsüzlük siyaseti hüküm sürüyor ve tüm toplum bunun bedelini ödüyor. Çözümü iktidardan beklemek yerine muhalefetin alternatif inşa etme becerisine odaklanmalıyız. 100’e yakın parti kuruldu ama lider merkezli siyaset anlayışı aşılamıyor ve toplumun siyasete aktif katılımının önü açılamıyor. Bu kısır döngüden çıkmak için iktidarın baskı politikasını bitirmesini beklemenin dışında açılımlara, aktif siyasete ezber bozacak adımlara ihtiyaç var. Bu arayış başta HDP olmak üzere bir partiye karşı değil, toplum muhatap alınarak inşa edilmeli.

Refah Partisi örneği

Elbette HDP tüm özgün zorluklara rağmen eksikliklerini, yetmezliklerini cesaretle özeleştiri konusu yapmalıdır. Savunma refleksi içine girmeden kuruluş ilke ve iddialarına uygun genişlemeyi neden başaramadığını masaya yatırmalıdır. Türkiye siyasetinde baskılar bir siyasi partiyi geriletmez, aksine büyütür. Bunun en somut örneği 90’lı yılların son çeyreğinde Refah Partisi’dir. Toplumsal bağ ve meşruiyetiniz her şeyin belirleyicisidir. Hatta bazen dışlanma ilgi ve merak odağı olmayı hızlandırır. Asıl tehdit ise çürüme ve çözüm üretmemedir. 2. kitabımda yoğun biçimde tartıştığım ‘adanmış siyaset’ algısı ve anlayışı yerleşmezse güven bunalımı aşılamaz.

Muhalefet topyekûn Türkiye’yi yönetebilecek ve kangrenleşmiş sorunlarını çözecek bir güven tesis edemezse, alternatif inşası mümkün olmaz. İttifak stratejisi aritmatiksel toplam konusu değildir. Muhalefetin bir cebinden çıkanın diğer cebine aktarılması ile demokratik değişim umudu doğmaz. İktidarcı siyasetin kırıntılarını bile temizlemeden toplumsal siyaset inşa edilemez. Bu arayışımızla ilgili kim hangi paylaşımlarda bulundu takip edemedim.