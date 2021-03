Ayasofya imamına bir uyarı da Çiçek'ten: 'Birleştirici ol'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın tepki çeken paylaşımlarına ilişkin "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Çiçek, "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin… Çünkü bunların arkasında her görüşte insanlar namaz kılıyor. Birleştiriciliği sağlamada sıkıntı çıkaracak beyan ve tartışmalardan kaçınması doğru olur. Herkes, her istediğini, her yerde söylemek durumunda değil. Herkes özgürlük üzerinde duruyor da (kimse) sorumluluk üzerinde durmuyor. Geleneğimizde sorumlulukla bağlantılı özgürlükler söz konusudur” yorumunu yaptı.

'Dur artık' uyarısı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Ayasofya'nın baş imamı Mehmet Boynukalın'a Twitter'dan yazdığı yanıtta “Sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte. Bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” uyarısında bulunmuştu.

Boynukalın, Twitter hesabından paylaşımlarıyla tepki çekmişti. Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez laiklik maddesine “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün.” şeklinde görüş bildirmesini eleştirenlere Boynukalın, “Ben İslam hukuku profesörüyüm. İslam'ı anlatma görevim var” diye yanıt vermişti.

Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" demişti. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin ise “Dışarıdan alınan kanunlar bizim toplumumuzun bünyesine uymuyor. Gerçek çözüm, İslam ve kültürel kodlarımızda bulunan değerlerdir” ifadelerini kullanmıştı.