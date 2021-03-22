AKP Grup Başkanvekili'nden Ayasofya imamına 'dur artık' uyarısı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayasofya'nın baş imamı Mehmet Boynukalın'a Twitter'dan yazdığı yanıtta "kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Turan Boynukalın'ın girdiği polemiklerin "meydan okuma" diye nitelediği Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "gölgede bıraktığını" savundu.

Turan'ın paylaşımı şöyle:

"Sn @M_Boynukalin

Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!

Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeym"

Ayasofya'nın imamı Mehmet Boynukalın son olarak bugün TL'deki değer kaybının ardından attığı Twitlerle tepki çekmişti. Boynukalın "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir" ifadelerini kullanmıştı.

Yine bugün Twitter'dan paylaştığı mesajda faizle mücadelenin "İslamın emri" olduğunu söylemiş ve "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında" diye yazmıştı.

Daha önce AKP'nin diğer grup başkanvekili Özlem Zengin, Boynukalın'ın 8 Mart'ta Twitter'dan paylaştığı mesajı doğru bulmadığını söylemişti.

Boynukalın o mesajında "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" demişti.

Boynukalın konuyla ilgili Odatv'nin 'AKP grubu mu Boynukalın mı güçlü' şeklindeki haberine yazdığı yanıtta ise fitne çıkarıldığını savunarak "Özlem Hanım bizim kardeşimizdir" demişti:

'Özlem Hanım kardeşimiz'

AKP Grup Başkanvekilleri tarafından artık susması istenen Ayasofya imamı Boynukalın aslında AKP'nin "en doğrudan konuşan sesi" oldu..

Anayasa'dan laikliğin çıkarılmasını istemişti

Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasının ardından Boynukalın, Anayasa'dan lalikliğin kaldırılması çağrısı yapmıştı:

Boynukalın'ın sosyal medya hesabından dış politika, ekonomi, hukuk ve toplumsal konulara ilişkin yaptığı bazı paylaşımları soL okurları için derledik:

8 Mart'ta bir başka paylaşım

Aileyi yönetme hakkı erkeğe verilsin çağrısı...

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