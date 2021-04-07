Avustralya'dan AB'ye 3,1 milyon doz aşının ulaştırılması talebi

Avustralya hükümeti, 3 milyon doz AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştırılması için Avrupa Birliği'ne (AB) talepte bulunacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, AB'nin ülkesine ihracat izni başvurularını dondurma talebinde bulunduğunu ve tedarik taleplerini içeren mektupların yanıtsız bırakıldığını aktardı.

Morrison, AB'nin nakliyatları sağlama konusunda istekli olması durumunda, 3,1 milyon doz aşıyı yeniden talep edeceklerini belirtti. Avustralya hükümeti, söz konusu miktarın Mart ayı sonuna kadar ülkeye gelmesini planlıyordu.

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg de, aşıların ülkeye ulaşamamasından AB'nin sorumlu olduğunu söyledi. Avustralya radyosuna konuşan Frydenberg, "Nakliyat onayı vermemeleri, bloklamayla eş değer" diye konuştu.

AB, salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya'ya aşı nakliyatının bloke edildiği haberlerini yalanlamıştı. Açıklamada, nakliyat sorunlarından AB'nin sorumlu olmadığı, hatanın ülkelere verdiği taahhütleri yerine getirmeyen AstraZeneca'ya ait olduğu savunulmuştu.

Avustralya hükümeti, Mart ayın sonuna kadar ülkede 4 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyordu. Ülkede şu ana kadar 670 bin kişi aşılanabildi.

Avustralya, son olarak Şubat ayı sonunda 300 bin doz AstraZeneca'nın ülkeye ulaştığını bildirmişti. AB, geçtiğimiz ay, İtalya'nın talebi üzerine Avustralya'ya 250 bin doz AstraZeneca sevkiyatını durdurmuştu.