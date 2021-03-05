AB'de aşı krizi: İtalya, Avustralya'ya ihracatı engelledi

İtalya Avrupa Birliği'ne (AB) aşı tedariki taahhütlerini yerine getirmeyen şirketlerin başka ülkelere aşı ihracatının bloke edilmesini öngören yeni AB düzenlemelerini hayata geçiren ilk ülke oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre AstraZeneca, 2021'in ilk çeyreğinde AB üyesi ülkelere taahhüt ettiği aşının sadece yüzde 40'ını sağlayabiliyor.

Eski İtalya başbakanı Guiseppe Conte, Ocak ayında yaptığı açıklamada, AstraZeneca ve Pfizer aşılarındaki gecikmelerin "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve şirketleri, sözleşmelerini ihlal etmekle suçlamıştı.

AB, aşı programındaki yavaşlık nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Firmaların kâr için patent ve sözleşme dayatmaları aşı tedarikinde ciddi sorunlara neden oluyor.