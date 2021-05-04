Avrupa'nın çöpü Adana'da tarlalara dökülüyor

Ülkemizde 2018'den bu yana Avrupa'dan getirilen çöp atıkları problem olmayı sürdürüyor. Çin'in 2018 yılında atık plastik ithalatını durdurmasının ardından Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), açıkladığı verilere göre Avrupa'dan yapılan atık ihracatının en büyük alıcısı Türkiye.

Verilere göre, AB ülkelerinden yapılan atık ihracatı 2004 yılından bu yana yüzde 75 arttı. Yaklaşık 13,7 milyon ton atık Türkiye'ye gönderiliyor.

Geçtiğimiz günlerde BBC'nin Adana’da tarlalara dökülen 60 bin tondan fazla plastik çöpün haberini yapmasıyla konu tekrar gündeme geldi. Görüntülerde bölgede denetm bir şekilde çöp depolandığı görülebiliyor.

Habere göre ihraç edilen çöplerin bir kısmı yakılarak ortadan kaldırılmak isteniyor ama bu uzun sürüyor ve çevrenin siyah dumanla kaplanmasına yol açılmasına neden oluyor.

İngilizler, geri dönüşüm için Türkiye’ye gönderdikleri ancak Adana’da tarlalara dökülen 60 bin tondan fazla plastik çöpün haberini yapıyor, iktidardan ve yandaş medyadan çıt yok.

Memleketi dünyanın çöplüğü haline getirenler: Türkiye sizinle utanç duyuyor.. pic.twitter.com/jYrenUOkdp — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) May 3, 2021

2 yıldır artış gösterdi

DHA'nın haberine göre, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, çöp ithalatının yasaklanmaması durumunda insan ve çevre sağlığının ciddi zarar göreceği konusunda uyarılarda bulundu. Gündoğdu, bazı firmaların maliyetten kaçmak adın ithal ettiği çöpleri sağa sola dökerek yaktığını bu durumun son 2 yıldır hızla artış gösterdiğini kaydetti.

Plastik çöplerin döküldüğü alanların genellikle tarım arazilerine yakın olduğunu belirten Gündoğdu, "Çukurova’nın tarım arazileri de bu durumdan etkileniyor. Sizin de gördüğünüz gibi kentimiz bazı noktalarından bu çöp yığınlarına rastlıyoruz. Bunlar yakıldığı zaman havaya karışıyor. Havaya karışan kanserojen maddeler insan sağlığını tehlikeye atıyor. Aynı zamanda yağmur yağdığında bu çöplerin bir kısmı Seyhan, Ceyhan nehirlerine taşınıyor. Çevremiz de kirleniyor" diye konuştu.



'Bu tarlalar Çukurova'nın can damarları'

24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi de bölgenin barındırdığı verimli topraklara dikkat çekti. Develi şunları söyledi:

"Bu durum uzun zamandır tartışılıyor. Şimdiye kadar kamuoyuna bir açıklama yapılması lazımdı. Çünkü bu çöpler buraya ışınlanmıyor. Bildiğimiz kadarıyla Mersin Gümrüğünden geliyor. Sonuçta getiren, götüren ve yapılacaklar gümrük beyannamesinde bellidir. Öte yandan Adana, İngilizlerin Almanların çöplüğüne döndürüldü.

Belediyeler, Valilik de bakanlık da duyarlı değil. Doğa tahrip ediliyor, katlediyor. Bu tarlalar Çukurova'nın Adana'nın hatta Türkiye'nin can damarları. Bu kirlilik suya, toprağa karışıyor. Sosyal medyada insanlar, çevre örgütleri konuyu dile getiriyor ancak hâlâ resmi kurumlardan bir açıklama yok. Yalnızca Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları oldu, onlar da oldukça muğlak. Üstelik çöp gelmeye devam ediyor ve belki de ülkemizde başka illerde de benzer sıkıntılar var. Bu durum gemi sökümü gibi. Önemli sorunlara yol açıyor olabilir, belki de zehirli atıklar taşınıyor. Bunların tartışılması, önlem alınması gerekiyor."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Sorunun vehametinin farkındayız

ObjektifA'dan Ali Pekmezci’ye konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Görüntüler eski olmakla birlikte sorunun vehametinin farkındayız. Konuyla ilgili Adana Valiliği’nin önemli girişimleri var" demekle yetindi.

Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Birçok kişi ve kuruma da ceza yazıldı. Çevre konusunda hassasiyetimiz en üst noktada. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili bakanlıklarımız, yerel yönetimler ile çalışmalar sıkı şekilde sürüyor. Bu konunun takipçisiyiz. Gerek Bakanlık gerek Valilik nezdinde sürdürdüğümüz çabaların sonucunu yakın bir gelecekte alacağımızı umuyorum."