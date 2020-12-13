Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1575 çalışanı koronavirüse yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) personelinden Covid-19'a yakalananların sayısının 1575'e yükseldiği açıklandı.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "30 bini aşkın personeli ile pandemi döneminin olumsuzluklarını vatandaşlarımıza en az seviyede hissettirmek için gece gündüz çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde KOVİD-19'a yakalanan personel sayısı 1575’e yükseldi" dedi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren personel sayısının 6 olduğunu açıklayan Gültekin şunları kaydetti:

"KOVİD-19 sebebiyle bugüne kadar 6 mesai arkadaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Lütfen dikkat. Vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağlığı bizim için kıymetlidir. Bu bakımdan, daha önce alınan ziyaretçi kısıtlaması kararı tüm birimlerde daha sıkı uygulanacaktır."