Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgenin yürütmesini durdurma talebine ret

Danıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Genelgeye ilişkin iptal talebi ise daha sonra karara bağlanacak.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde; pandemi koşullarında çalışan kişilerin salgına yakalanmaları durumunda iş kazası kapsamına alınmamaların hiçbir izahının olmadığı belirtildi. Mevzuata aykırı olduğu ifade edilen genelgenin iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, SGK davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi’ne gönderdiği savunmada, "Covid-19’un tüm dünyanın maruz kaldığı bir risk olması nedeniyle meslek hastalığı ya da iş kazası sayılmasının mümkün olmadığı"nı savundu. "Salgına karşı sadece işverenlerin değil, toplumun tamamı tarafından önlem alınması gerektiği"ni savunan SGK, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Danıştay yürütmenin durdurulması talebini reddetti

Tarafların görüşünü alan Danıştay 10. Dairesi, SGK'nin Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece Covid-19'un meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesine ilişkin süreç devam edecek. 10. Daire, sendikanın iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.