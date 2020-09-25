Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Ancak zora başvurarak ayakta kalan bir iktidarın ömrü bitmiştir. Ülkeyi kendinizle birlikte dibe sürüklüyorsunuz" açıklamasını yaptı.

TKP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Salgını da ülkeyi de yönetemeyen AKP iktidarı, otoritesini polis baskınlarıyla, gözaltılarla, tehditlerle sağlayabileceğini zannediyor. Ancak zora başvurarak ayakta kalan bir iktidarın ömrü bitmiştir. Ülkeyi kendinizle birlikte dibe sürüklüyorsunuz" denildi.