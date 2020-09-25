'İsimsizler hareketi' soruşturması: 24 gözaltı

İstanbul’da başlatılan “İsimsizler hareketi” soruşturması kapsamında aralarında gazeteci ve yazarların da bulunduğu bazı isimlerin evine baskın düzenlendi.

İsimsizler Hareketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma neticesinde avukat Tamer Doğan, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) sözcüsü Perihan Koca, yazar Temel Demirer, gazeteciler Zeynep Kuray ve Hakan Gülseven, Özen Kulaçoğlu ve oyuncu Defne Halman hakkında gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

24 kişi gözaltına alınta olduğu belirtildi.

Gazeteci Zeynep Kuray’ın da evine baskın düzenlendiği ancak Kuray’ın evde olmadığı öğrenildi.