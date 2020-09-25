HDP'ye yönelik operasyon: Çok sayıda isim gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen "Kobani eylemlerine" ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de yer alıyor.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları: HDP Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür, HDP eski MYK Üyesi Can Memiş, Emine Ayna, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Beyza Üstün, Alp Altınörs, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, Ayla Akat Ata.

Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Ayla Akat Ata’nın Diyarbakır'dan Ankara’ya götürüleceği avukatı tarafından aktarıldı.

Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüsü Perihan Koca da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da otel odasında gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kobane eylemlerine işaret edilerek, "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" iddialarına yer verildi. Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:

"Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Nikahtan sonra Saray'a giden isim yürütüyor

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde düğünü yapıldıktan sonra Saray'a giderek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman tarafından yürütülen soruşturma bir yıl önce başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ifadesi alınmıştı. Tutuklu yargılandığı dosyadan tahliye edilen Demirtaş, aynı gün "Kobani soruşturması" kapsamında ifadesi alınarak, hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti.

CHP'den ilk tepki: 'Saray’a düğün hediyesidir'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltılara tepki gösterdi.

Tanrıkulu, "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!" diye yazdı.