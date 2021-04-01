Amazon kölelik koşullarını gizlemek için troll ordusu kurmuş

ABD’li perakende devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un kendisine ve şirketteki kötü çalışma koşullarına yönelik eleştirilere karşı Twitter’da bir “troll” ordusu kurduğu ortaya çıktı.

The Intercept önceki gün şirketin troll ordusuna dair sızdırılan belgeleri yayımladı.

Buna göre Amazon 2018 yılında başlattığı “Veritas” adlı program kapsamında çok sayıda kişiyi troll olarak işe aldı ve eğitim verdi.

Şirket “Ambassadors” (Elçiler) adını verdiği bu kişileri işe alırken “temiz bir sicile ve yüksek bir mizah duygusuna sahip olmaları, eleştirileri çürütürken kibar ve dobra olmaları” gibi kriterler sıraladı.

Amazon’un Twitter’daki “elçileri”nin ilk görevi, şirketteki kötü çalışma koşulları nedeniyle intiharı düşündüğünü söyleyen bir Amazon işçisiyle yaptığı görüşmeyi yayımlayan ve Bezos’un ödediği vergilerin artırılmasını isteyen Demokrat Senatör Bernie Sanders’a yanıt yetiştirmek oldu.

Amazon depolarındaki işçilerin iş yükü nedeniyle tuvalete bile gidemedikleri ve yanlarında taşıdıkları şişelere tuvaletlerini yaptıkları haber ve paylaşımlar da trollerin yanıt vermekle görevli olduğu işler arasındaydı.

Amazon’daki kötü çalışma koşulları gündeme geldikçe trol ordusu da koşulların iyi olduğu izlenimi yaratmak için pek çok paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlar özellikle Amazon işçilerinin şikayetlerini dile getirdiği dönemlerde arttı.

Sendika düşmanlığı devrede

Son olarak şirketin Alabama’daki deposunda işçilerin sendikalaşmak için oylama yaptığı dönemde trol ordusu yeniden devre girerek paylaşımlarını artırdı.

Amazon işçileri sendikalaşma mücadelesi verirken şirket ise açıktan sendika düşmanlığını yalnızca trolleri aracılığıyla değil başka taktiklerle de yapıyor.

Amazon işçilerinin örgütlenmeye çalıştığı Perakende, Toptan Satış ve Mağazalar Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre şirket depoların yakınlarındaki trafik ışıklarının zamanlamasını değiştirerek işçilerin kırmızı ışıkta yan yana gelerek konuşmasına engel olmaya çalışıyor. Aynı amaçla, geceyarısı zorunlu eğitim toplantıları düzenleyen şirket işçilerin birbirleriyle iletişimini en aza indirmeyi amaçlıyor.