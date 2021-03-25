Amazon'dan açıklama: Çalışanlarımız tuvalete işeyebiliyor

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un Amazon firması, işçilerin beyanlarını inkâr ederek çalışanlarının 'şişelere işemediğini' savundu.

Sosyal medyadan Amazon CEO'su Dave Clark'ın sosyal medyada kendilerini "ilerici çalışma alanı" ilan etmesini eleştiren milletvekili Mark Pocan'a karşı amazon resmi hesabı şu cevabı verdi:

"Gerçekten şişelere işeme olyına inanmıyorsun değil mi? Eğer bu doğru olsaydı kimse bizimle çalışmazdı. İşin doğrusu şu, bizim tüm dünyada yaptığı işle gurur duyan bir milyondan fazla inanılmaz çalışanımız var, üstelik çok da iyi maaşları ve sigortaları var.

Diğer işverenlerin halihazırda yaptığımız şeyi sunmasını sağlayacak politikaları yürürlülüğe koymanızı umuyoruz."

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one. — Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021

Ancak Amazon'un iddiasının aksine "sidik şişeleri" tuvalete bile gitmesine izin verilmeyen Amazon çalışanlarının genel olarak kullandıkları bir yöntem. En ufak bir sendikal faaliyete karşı tüm kaynaklarını seferber eden Amazon her ne kadar inkâr etse de işçiler daha önce "zaman kaybetmemesi için müdürler tarafından sürekli denetlendiklendiklerini" ve fiili olarak tuvalet aralarının bulunmadığını defalarca beyan etmişti.

Amazon işçileri için tuvalete gidebilme hakkı yıllardır en önemli mücadele başlıkları arasında geliyor.

Amazon her ne kadar inkâr etse de Amazon işçileri kullandıkları "sidik şişeleri"ni sosyal medyada paylaştı.

"Bir sidik şişem yok, umutsuz durumlar umutsuz çözümler gerektirir"