Amazon'dan açıklama: Çalışanlarımız tuvalete işeyebiliyor

Çalışanlarının tuvalet izninin bile bulunmaması ve sendika karşıtı faaliyetleriyle gündeme gelen Amazon çalışanlarının şişelere işemek zorunda kalmadığını iddia etti.

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Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un Amazon firması, işçilerin beyanlarını inkâr ederek çalışanlarının 'şişelere işemediğini' savundu.

Sosyal medyadan Amazon CEO'su Dave Clark'ın sosyal medyada kendilerini "ilerici çalışma alanı" ilan etmesini eleştiren milletvekili Mark Pocan'a karşı amazon resmi hesabı şu cevabı verdi:

"Gerçekten şişelere işeme olyına inanmıyorsun değil mi? Eğer bu doğru olsaydı kimse bizimle çalışmazdı. İşin doğrusu şu, bizim tüm dünyada yaptığı işle gurur duyan bir milyondan fazla inanılmaz çalışanımız var, üstelik çok da iyi maaşları ve sigortaları var.

Diğer işverenlerin halihazırda yaptığımız şeyi sunmasını sağlayacak politikaları yürürlülüğe koymanızı umuyoruz."

Ancak Amazon'un iddiasının aksine "sidik şişeleri" tuvalete bile gitmesine izin verilmeyen Amazon çalışanlarının genel olarak kullandıkları bir yöntem. En ufak bir sendikal faaliyete karşı tüm kaynaklarını seferber eden Amazon her ne kadar inkâr etse de işçiler daha önce "zaman kaybetmemesi için müdürler tarafından sürekli denetlendiklendiklerini" ve fiili olarak tuvalet aralarının bulunmadığını defalarca beyan etmişti.

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Amazon’un depo işçileri tuvalete dahi gidemiyor

Amazon işçileri için tuvalete gidebilme hakkı yıllardır en önemli mücadele başlıkları arasında geliyor.

Amazon her ne kadar inkâr etse de Amazon işçileri kullandıkları "sidik şişeleri"ni sosyal medyada paylaştı.

"Bir sidik şişem yok, umutsuz durumlar umutsuz çözümler gerektirir"

"Vitaminli su şişelerimi sidik şişesi olarak kullanmak üzere biriktiriyordum. İzne çıkacağım önümüzdeki haftayı dört gözle bekliyorum, sonrasında da başka bir işe başlayacağım."

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