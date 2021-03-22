İtalya'da Amazon çalışanları greve çıktı

İtalya'da ABD'li perakende devi Amazon şirketinin çalışanları pandemi sürecinde artan iş yüküne karşı insanca çalışma koşulları talebiyle bugün 24 saatlik greve çıktı.

Grev Amazon'un İtalya'daki 9 bin 500 lojistik personelinin yanısıra taşeron şirketlerdeki lojistik çalışanlarını da kapsıyor. Sendikalar taşeron işçilerle birlikte Amazon'un teslimat sistemlerinin 40 bin işçiyi kapsadığını belirtiyor.

İtalya'da FILT-CGIL, FIT-CISL ve Uiltrasporti sendikaları, patronları temsil eden Assoespressi örgütüyle yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması üzerine grev çağrısında bulunmuştu.

Uiltrasporti sendikasından Marco Odone, Amazon tesislerinde katılımın yüksek olduğu greve genel katılım oranının ilk belirlemelere göre yüzde 70-75 olduğunu duyurdu.

Milano'daki Politecnico Üniversitesi'nin verilerine göre, pandemiyle geçen 2020 yılında İtalya'da internet üzerinden satışlarda yüzde 31 ile rekor düzeyde artış yaşanarak e-ticaret 23,4 milyar Avro'ya ulaştı.

Nakliye ve kargo işçileri sendikaları artan iş yükü ve çalışma saatlerine karşı insanca çalışma koşullarının sağlanacağı daha sıkı tedbirler alınmasını talep ediyor.

Reuters'ın haberine göre FIT-CISL sendikası genel sekreteri Salvatore Pellecchia "Şu aşamada ücret artışı talep etmiyoruz ama daha insani çalışma programı istiyoruz" dedi.

Kargo emekçilerinin bir günde en az 100 adrese teslimat yaptığını ve çoğu zaman her bir teslimatın 2 ya da 3 koliden oluştuğunu belirten Pellecchia, trafik sıkışıklığı ve trafik kazalarının da şirketler tarafından görmezden gelindiğini dile getirdi.

Sendikalar, üçüncü parti şirketlere bağlı çalışsalar dahi sürücülerin kötü çalışma koşullarından Amazon'un sorumlu olduğunu dile getirerek şirketi görüşme masasına çağırıyor.

Öte yandan Amazon'un ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Bessemer'deki merkezinde işçiler sendikalaşmayı oyluyor. 8 Şubat'ta başlayan oylamada pusulalar Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun Alabama'daki ofisine 29 Mart'ta ulaştırılacak ve burada sayım yapılacak.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sırada yer alan Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un serveti Brookings Institution'ın verilerine göre pandemi döneminde 68 milyar dolar; şirketin kârı 2019'dan beri 9,4 milyar dolar arttı.

ABD'de 2020 Ekim ayına dek 20 bin Amazon çalışanı koronavirüse yakalanırken, şirket bu süreçte yüzde 86 büyüme kaydetti.