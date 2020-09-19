Altun: Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını kınıyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas'a Yunanistan’da yayımlanan bir gazetenin manşetinde yer alan Erdoğan'a yönelik küfür içeren sözlerle ilgili bir mektup gönderdi.

Altun, mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, "Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum" diye yazdı.

Altun, mektubunda, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir" ifadelerine yer verdi.

Altun şunları dile getirdi:

"Bu vesileyle, Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan’daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum.

Doğu Akdeniz’de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan’daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir."