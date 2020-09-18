Çavuşoğlu: Yunan Büyükelçisini bakanlığımıza çağırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’da yayımlanan bir gazetenin manşetinde yer alan Erdoğan'a yönelik küfür içeren sözlere tepki gösterdi.

Çavuşoğlu "Maalesef bugün bir Yunan gazetesi ağıza alınmayacak şekilde, son derece alçakça bir manşet attı. Bugün Yunan Büyükelçisini bakanlığımıza çağırdık ve en sert bir şekilde tepkimizi gösterdik. Atina'da büyükelçimiz Burak Bey Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü. Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor" dedi.

Bu konuda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı olumlu bulduklarını belirten Çavuşoğlu gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu “Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir. Ama hakaret küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu “Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olanı yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız” diye konuştu.

Kıbrıs’la ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu “Kıbrıs'ta seçim arifesindeyiz. Elbette Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansır. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var. Bu müzakerelerde herkes görüşlerini söyleyebilir. Bunu seçim malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. İktidara geldiğimizden bu yana her türlü adımı attık, çabaları destekledik. Annan planı başarısız oldu. Rum tarafı yüzde 75'le reddetti. Türk tarafından güçlü bir destek çıktı. Kimin çözüm istediğini, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra bir müzakere süreci başladı, biz güçlü bir şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakereler kısaydı, biraz daha zaman verelim dedik” dedi.

Çavuşoğlu "Biz Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur" diye konuştu.